В России экс-полицейский признался в убийстве 59 женщин

Фото: AmericaRU.com
«В совокупности осужденному Попкову предъявлено обвинение по 47 убийствам», - рассказали в ведомстве.
Отметим, что, по некоторым данным, это не все жертвы опасного преступника. Источники в российских правоохранительных органах сообщили о том, что мужчина уже признался в убийстве аж 59 женщин.
Отметим, что Попков – бывший сотрудник МВД России. Ещё будучи полицейским он, используя служебную машину, около 4 лет (1996 – 2000 гг.) похищал, насиловал и жестоко убивал молодых женщин в городе Ангарске. Все жертвы имели схожий типаж – средний рост и склонность к полноте. Он был арестован в 2012 году. Ещё спустя 3 года суд признал его виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы.
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