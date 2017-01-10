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Главная страница → Раздел: В миреВ России экс-полицейский признался в убийстве 59 женщин
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В России экс-полицейский признался в убийстве 59 женщин


В России экс-полицейский признался в убийстве 59 женщин
Фото: AmericaRU.com
В России серийный убийца Михаил Попков, пожизненно осуждённый за убийство 22 женщин, рассказал следователям о 37 новых жертвах. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на следственное управление СК России по Иркутской области.

«В совокупности осужденному Попкову предъявлено обвинение по 47 убийствам», - рассказали в ведомстве.

Отметим, что, по некоторым данным, это не все жертвы опасного преступника. Источники в российских правоохранительных органах сообщили о том, что мужчина уже признался в убийстве аж 59 женщин.

Отметим, что Попков – бывший сотрудник МВД России. Ещё будучи полицейским он, используя служебную машину, около 4 лет (1996 – 2000 гг.) похищал, насиловал и жестоко убивал молодых женщин в городе Ангарске. Все жертвы имели схожий типаж – средний рост и склонность к полноте. Он был арестован в 2012 году. Ещё спустя 3 года суд признал его виновным в убийстве 22 женщин и приговорил к пожизненному лишению свободы.
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