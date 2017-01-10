Террористы «ДНР» приговорили украинца к 11 годам тюрьмы

Фото: AmericaRU.com / mgbdnr.ru
По данным боевиков, они задержали украинца ещё в феврале 2015 года. Чулга якобы был завербован Службой безопасности Украины и передавал её сотрудникам информацию о «передвижении военной техники, дислокации военизированных подразделений ополчения "ДНР", а также другой информации, угрожающей безопасности "республики"».
«На основании собранных материалов, изобличающих шпионскую деятельность Чулги О.Н., его чистосердечного признания 2 декабря 2016 года "военный трибунал"… вынес приговор, согласно которому Чулга О.Н. признается виновным (в шпионаже - ред.) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет», - говорится в сообщении сепаратистов.
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