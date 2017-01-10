В течение 5 лет трансплантации органов в США увеличились на 20%

10 января 2017 года, 15:20

Фото: AmericaRU.com

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Четвертый год подряд число операций по трансплантации органов в США бьет рекорды. В целом, за 5 лет количество пересадок по стране выросло на 20%.В течение 2016 года в Америке проведено 33,6 тысяч трансплантаций. Это на 8,5% больше, чем в 2015 году. Около 82% трансплантатов получены от мертвых доноров, которые, зачастую, предоставляют несколько органов для пересадки. Остальные 18% - пересадки от живых доноров.Доктор Дэвид Классен (David Klassen), главврач сети доноров, говорит, что нет единых требований или принудительных руководящих принципов в вопросах трансплантации и пожертвования органов. Единственное правило – проверка безопасности предоставляемого органа. Доктор отмечает, что в прошлом году увеличилось число мертвых доноров, которые умерли от передозировок препаратами. В некоторых районах их число составляет 25% от всех доноров.Почки остаются самым востребованным органом для пересадки в США. В 2016 году прошло около 19 тысяч пересадок почек, 7,8 тысяч – печени, 3 тысячи – сердца, 2,3 тысячи – легких. Сегодня около 119 тысяч американцев нуждаются пересадки от живых доноров.