Тренировки в выходные могут быть особенно полезны для здоровья

Фото: AmericaRU.com
Как выяснили авторы международного исследования, 150 минут умеренной активности в неделю достаточно, чтобы снизить риск преждевременной смерти на треть. Выводы основаны на результатах опроса около 64000 взрослых людей в возрасте старше 40 лет в Англии и Шотландии.
Медики отмечают, что независимо от того, как часто люди занимаются спортом, пользу они получают лишь в том случае, если придерживаются руководящих принципов здоровья. Тогда и единичные тренировки в уик-энд несут огромную пользу.
По сравнению с теми, кто не занимаются спортом вообще, люди, которые занимаются физической активностью лишь раз в неделю, имеют более низкий риск смерти от рака (18%) и от сердечно-сосудистых заболеваний (41%).
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