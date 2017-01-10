Для США 2016-й год стал вторым самым жарким годом

Фото: AmericaRU.com
Стихийные бедствия, ураганы, наводнения и пожары принесли ущерб в размере около 15 миллиардов долларов. Всего в США произошло 15 связанных с погодой масштабных катастроф.
Годовой отчет Национального центра НОАА, опубликованный в понедельник, показал, что средняя температура в 2016 году повысилась на 12 градусов по сравнению со средними показателями XX века.
Этот год стал самым жарким для Джорджии. Для большинства штатов 2016-й стал одним из семи наиболее горячих лет.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Даже недолгое увеличение метана в атмосфере имеет влияние на века →
- От Антарктиды отколется айсберг размером с Делавэр →
- В 2022 году в небе появится красная сверхновая звезда →
- Запуск ракеты SpaceX снова отменили →
- Сколько человек переживет зомби-апокалипсис? →
- Астрономы предсказали взрыв, который изменит ночное небо →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108093
http://www.americaru.com/news/108093