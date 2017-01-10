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Для США 2016-й год стал вторым самым жарким годом


Для США 2016-й год стал вторым самым жарким годом
Фото: AmericaRU.com
Американские метеорологи заявляют, что минувший год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Для двух штатов на Среднем Западе он также стал вторым самым дождливым.

Стихийные бедствия, ураганы, наводнения и пожары принесли ущерб в размере около 15 миллиардов долларов. Всего в США произошло 15 связанных с погодой масштабных катастроф.
Годовой отчет Национального центра НОАА, опубликованный в понедельник, показал, что средняя температура в 2016 году повысилась на 12 градусов по сравнению со средними показателями XX века.

Этот год стал самым жарким для Джорджии. Для большинства штатов 2016-й стал одним из семи наиболее горячих лет.
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