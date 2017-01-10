Для США 2016-й год стал вторым самым жарким годом

10 января 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Американские метеорологи заявляют, что минувший год стал вторым самым жарким за всю историю наблюдений. Для двух штатов на Среднем Западе он также стал вторым самым дождливым.Стихийные бедствия, ураганы, наводнения и пожары принесли ущерб в размере около 15 миллиардов долларов. Всего в США произошло 15 связанных с погодой масштабных катастроф.Годовой отчет Национального центра НОАА, опубликованный в понедельник, показал, что средняя температура в 2016 году повысилась на 12 градусов по сравнению со средними показателями XX века.Этот год стал самым жарким для Джорджии. Для большинства штатов 2016-й стал одним из семи наиболее горячих лет.