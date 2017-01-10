Российские спецслужбы арестовали украинца, ехавшего в Крым

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Инцидент произошел ещё 5 января, но о нём стало известно только спустя 5 дней. «В ходе контроля пограничник обратил внимание на тот факт, что предъявитель паспорта похож на гражданина сопредельного государства, которому по инициативе УФМС России по Краснодарскому краю закрыт въезд на территорию РФ», - рассказали россияне, отметив, что мужчина попытался въехать на оккупированный полуостров по новому паспорту и новой фамилии.
Украинца арестовали. В отношении него было заведено уголовное дело по ст.322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы). Ему грозит тюрьма сроком до 4 лет.
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