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Даже недолгое увеличение метана в атмосфере имеет влияние на века


Даже недолгое увеличение метана в атмосфере имеет влияние на века
Фото: AmericaRU.com
Даже если метан ненадолго повышается в атмосфере Земли, он влияет на уровни моря в течение нескольких столетий, показывает новое исследование.

Новое исследование ученых университета Саймона Фрейзера, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показывает, что парниковые газы могут иметь многовековое воздействие на подъем океанов. Атмосферное потепление прекращается быстро после уменьшения выбросов метана и других газов, но влияние в морях держится намного дольше.

Этот процесс называется «тепловое расширение»: парниковые газы вызывают рост температуры воздуха, часть тепла поглощается океанами, из-за этого льды тают, а уровень воды растет. Это вызывает еще большее потепление на планете.

Исследователи использовали климатическую модель для изучения влияния различных парниковых газов на тепловое расширение в океанах. Они применили этот сценарий к выбросам углекислого газа, метана, оксида азота и различных галоидоуглеводородов. По сравнению с СО2 другие газы относительно недолго остаются в атмосфере. Метан обычно сохраняется не более 10 лет, но влияет в течение сотен лет. Через 100 лет сохраняет 75% пиковых показателей теплового расширения, через 500 лет – 40%.
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