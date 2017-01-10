В России 3-летний мальчик умер из-за обрезания

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«6 января 2017 года 31-летняя женщина договорилась со знакомым хирургом о том, что он в домашних условиях выполнит ее сыну операцию по обрезанию крайней плоти. Для этих целей мужчина пришел к знакомой, сделал ее 3-летнему сыну обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции. После этого состояние ребенка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарственные средства», - рассказали следователи, отметив, что без помощи медиков ребёнок скончался.
По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности). Ведётся расследование. Следователи уже установили личность 28-летнего хирурга, согласившегося прооперировать мальчика на дому. Он допрошен.
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