Производитель шоколадок Mars покупает ветеринарную сеть VCA за 7,7 миллиардов долларов

10 января 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108085

Американский бренд Mars, специализирующийся на выпуске конфет и шоколадок, выходит на новый рынок. Компания приобретает ветеринарную сеть VCA за 7,7 миллиардов долларов. Эта покупка, в которую входит 800 офисов, 60 диагностических лабораторий и других структур, дает Mars контроль над 6,5% отрасли ухода за домашними животными.Новая сделка означает, что главным подразделением компании будут теперь не кондитерские заводы, а ветеринарные клиники. Также Mars принадлежат торговые марки кормов для животных Pedigree, Whiskas и Sheba.Марс заплатит 7,7 миллиардов за покупку сети – по цене 93 доллара за акцию. Это означает, что компания берет на себя около 1,4 миллиардов долгов. Но это позволит увеличить выручку компании до 2 миллиардов в год.