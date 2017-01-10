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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПроизводитель шоколадок Mars покупает ветеринарную сеть VCA за 7,7 миллиардов долларов
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Производитель шоколадок Mars покупает ветеринарную сеть VCA за 7,7 миллиардов долларов


Производитель шоколадок Mars покупает ветеринарную сеть VCA за 7,7 миллиардов долларов
Фото: AmericaRU.com
Американский бренд Mars, специализирующийся на выпуске конфет и шоколадок, выходит на новый рынок. Компания приобретает ветеринарную сеть VCA за 7,7 миллиардов долларов. Эта покупка, в которую входит 800 офисов, 60 диагностических лабораторий и других структур, дает Mars контроль над 6,5% отрасли ухода за домашними животными.

Новая сделка означает, что главным подразделением компании будут теперь не кондитерские заводы, а ветеринарные клиники. Также Mars принадлежат торговые марки кормов для животных Pedigree, Whiskas и Sheba.

Марс заплатит 7,7 миллиардов за покупку сети – по цене 93 доллара за акцию. Это означает, что компания берет на себя около 1,4 миллиардов долгов. Но это позволит увеличить выручку компании до 2 миллиардов в год.
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