Производитель шоколадок Mars покупает ветеринарную сеть VCA за 7,7 миллиардов долларов

Фото: AmericaRU.com
Новая сделка означает, что главным подразделением компании будут теперь не кондитерские заводы, а ветеринарные клиники. Также Mars принадлежат торговые марки кормов для животных Pedigree, Whiskas и Sheba.
Марс заплатит 7,7 миллиардов за покупку сети – по цене 93 доллара за акцию. Это означает, что компания берет на себя около 1,4 миллиардов долгов. Но это позволит увеличить выручку компании до 2 миллиардов в год.
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