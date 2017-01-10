ФБР арестовало топ-менеджера Volkswagen из-за скандала о выбросах

Фото: AmericaRU.com
Топ-менеджер Volkswagen был арестован по подозрению в заговоре немецкого автомобильного гиганта, который стоит автопроизводителю миллиарды долларов и деловой репутации.
Шмидта обвиняют в том, что он использовал положение для введения программного обеспечения, которое помогло обмануть показатели выбросов для дизельных двигателей. Шмидт был арестован в субботу во Флориде, по сообщению The New York Times. Ожидается, что он предстанет перед судом в Майами, а затем в федеральном суде Детройта.
Следователи говорят, что у них есть доказательства, подтверждающие, что Шмидт и другие сотрудники VW сговорились обмануть американские власти об уровнях выбросов дизельных двигателей.
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