На Донбассе командир «ДНР» расстрелял подчинённого боевика, - разведка

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«8 января командир отделения 3-го стрелкового батальона 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК Рыбаков Валерий расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения в диверсионно-разведывательными действиями на линии разграничения», - рассказали разведчики, отметив, что данный факт тщательно умалчивается.
«Командование полка скрывает данный случай и пытается представить его как следствие неосторожного обращения с оружием», - поделились информацией в ГУР.
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