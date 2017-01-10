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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбассе командир ДНР расстрелял подчинённого боевика, - разведка
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На Донбассе командир «ДНР» расстрелял подчинённого боевика, - разведка


На Донбассе командир ДНР расстрелял подчинённого боевика, - разведка
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
На оккупированном Донбассе один из командиров сепаратистской «ДНР» из крупнокалиберного оружия расстрелял подчинённого, отказавшегося выполнять приказ. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«8 января командир отделения 3-го стрелкового батальона 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК Рыбаков Валерий расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения в диверсионно-разведывательными действиями на линии разграничения», - рассказали разведчики, отметив, что данный факт тщательно умалчивается.

«Командование полка скрывает данный случай и пытается представить его как следствие неосторожного обращения с оружием», - поделились информацией в ГУР.

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