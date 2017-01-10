В Харькове группа хулиганов стреляли из окна по прохожим

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел утром 9 января. В полицию обратился 35-летний мужчина, получивший пулевое ранение в спину в Холодногорском районе города. Прибывшие на место происшествия полицейские в одной из многоэтажек обнаружили стрелков – 4 молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет. Они, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили стрельбу «из хулиганских побуждений».
В квартире правоохранителям также удалось обнаружить «пули от пневматического оружия и пневматической винтовки». Саму винтовку преступники успели выбросить из окна.
Молодых людей арестовали. В отношении них было заведено уголовное дело по ч.1 ст.296 (хулиганство). Им грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.
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