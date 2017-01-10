Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:11 am | Чикаго 3:11 am | Сан-Франциско 1:11 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАнджелина Джоли и Брэд Питт достигли договоренности по разводу
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли договоренности по разводу


Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли договоренности по разводу
Фото: AmericaRU.com
Голливудские звезды Анджелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) достигли соглашения, которое позволит им пройти через бракоразводный процесс и раздел имущества, при это объединить семью. Совместное заявление актеры сделали в понедельник.

В заявлении, опубликованном в Associated Press сказал, Джоли и Питт говорят, что будут держать в будущем подробности их развода конфиденциальными и прибегнут в помощи частного судьи. Они подписали договор о сохранении права на неприкосновенность частной жизни своих детей и семьи, сохраняя все судебные документы тайными.
«Родители намерены действовать единым фронтом для осуществления восстановления и объединения семьи», - говорится в заявлении.

Это первый совместный комментарий пары со времен, когда Анджелина Джоли подала на развод в сентябре прошлого года. ФБР провело расследование случая, в котором якобы Питт оскорбительно относился к 15-летнему сыну, но позднее актер был очищен от всех обвинений.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108077
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира-студия в центре Майами Квартира-студия в центре Майами
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Требуются
Робота для чоловiкiв Робота для чоловiкiв
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus