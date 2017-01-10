Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли договоренности по разводу

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В заявлении, опубликованном в Associated Press сказал, Джоли и Питт говорят, что будут держать в будущем подробности их развода конфиденциальными и прибегнут в помощи частного судьи. Они подписали договор о сохранении права на неприкосновенность частной жизни своих детей и семьи, сохраняя все судебные документы тайными.
«Родители намерены действовать единым фронтом для осуществления восстановления и объединения семьи», - говорится в заявлении.
Это первый совместный комментарий пары со времен, когда Анджелина Джоли подала на развод в сентябре прошлого года. ФБР провело расследование случая, в котором якобы Питт оскорбительно относился к 15-летнему сыну, но позднее актер был очищен от всех обвинений.
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