Трамп отреагировал на речь Мэрил Стрип во время «Золотого глобуса»

Фото: AmericaRU.com
Ответ Трампа на выступление Мэрил Стрип был гневным: «Она – одна из самых переоцененных актрис в Голливуде, не знает меня, но напала на меня прошлой ночью. Она – холуй Хиллари, которая потеряла все», - написал Трамп.
Во время получения награды за вклад в кинематограф имени Сессила де Милля Мэрил Стрип выступила против нового Президента, который «унижает, оскорбляет более слабых и подстрекает насилие». Точнее, она напомнила, как Трамп передразнил журналиста-инвалида из New York Times, и высказалась, что это непозволительно для человека такого статуса.
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