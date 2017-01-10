Трамп отреагировал на речь Мэрил Стрип во время «Золотого глобуса»

10 января 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

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Вновь избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) высказался в ответ на речь голливудской актрисы Мэрил Стрип (Meryl Streep), сказанной ею во время вручения «Золотого глобуса». В Твиттере он назвал ее хулиганкой и одной из самых переоцененных актрис Голливуда.Ответ Трампа на выступление Мэрил Стрип был гневным: «Она – одна из самых переоцененных актрис в Голливуде, не знает меня, но напала на меня прошлой ночью. Она – холуй Хиллари, которая потеряла все», - написал Трамп.Во время получения награды за вклад в кинематограф имени Сессила де Милля Мэрил Стрип выступила против нового Президента, который «унижает, оскорбляет более слабых и подстрекает насилие». Точнее, она напомнила, как Трамп передразнил журналиста-инвалида из New York Times, и высказалась, что это непозволительно для человека такого статуса.