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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп отреагировал на речь Мэрил Стрип во время Золотого глобуса
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Трамп отреагировал на речь Мэрил Стрип во время «Золотого глобуса»


Трамп отреагировал на речь Мэрил Стрип во время Золотого глобуса
Фото: AmericaRU.com
Вновь избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) высказался в ответ на речь голливудской актрисы Мэрил Стрип (Meryl Streep), сказанной ею во время вручения «Золотого глобуса». В Твиттере он назвал ее хулиганкой и одной из самых переоцененных актрис Голливуда.

Ответ Трампа на выступление Мэрил Стрип был гневным: «Она – одна из самых переоцененных актрис в Голливуде, не знает меня, но напала на меня прошлой ночью. Она – холуй Хиллари, которая потеряла все», - написал Трамп.

Во время получения награды за вклад в кинематограф имени Сессила де Милля Мэрил Стрип выступила против нового Президента, который «унижает, оскорбляет более слабых и подстрекает насилие». Точнее, она напомнила, как Трамп передразнил журналиста-инвалида из New York Times, и высказалась, что это непозволительно для человека такого статуса.
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