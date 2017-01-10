Молодого мусульманина посадили в наручниках в машину полиции, и он застрелился

Фото: AmericaRU.com
Анам был взят под стражу полицией в воскресенье в торговом центре Barton Square Creek около полудня. Он был задержан по подозрению в торговле наркотиками или другими контролируемыми препаратами. По информации начальника полиции Остина Брайана Мэнли, Анама в наручниках усадили на заднее сидение патрульного автомобиля.
Пока полицейские везли его в участок, Анам сумел вытащить оружие из-за пояса, которое он удачно спрятал с правой стороны. Он приставил дуло к виску и стал угрожать, что застрелится. Водитель остановил машину и приказал Анаму бросить оружие. В результате конфликт закончился самоубийством арестованного. Ситуация была записана на камеру видеонаблюдения внутри машины.
Анам ранее имел проблемы в законом. В апреле 2016 года он был арестован по обвинению в хранении наркотиков в Буде, расположенном в 20 км от Остина. В конце мая прошлого года полиция Остина арестовывала его за участие в деятельности организованной преступности.
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