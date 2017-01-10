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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссияне разобрали на запчасти корабль ВС Украины, захваченный при аннексии Крыма, - ИС
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Россияне разобрали на запчасти корабль ВС Украины, захваченный при аннексии Крыма, - ИС


Россияне разобрали на запчасти корабль ВС Украины, захваченный при аннексии Крыма, - ИС
Фото: AmericaRU.com / sprotyv.info
Российские военные разбирают на запчасти украинский военный корабль, захваченный в Крыму в ходе аннексии. Такой информацией поделилась группа «Информационное Сопротивление».

«Испытывая сильную нужду в запасных частях и имуществе… а возможно, и для преступного списания выделенных и разворованных денежных средств, представители 13 Судоремонтного завода (СРЗ) ЧФ РФ (Севастополь) и состоящего с ними в сговоре командования экипажа российского изношенного и однотипного мпк (имущества малого противолодочного корабля – ред.) "Ейск" (ЧФ РФ, войсковая часть 90921, г. Новороссийск) решили, «не мудрствуя лукаво», нагло поживиться за счет имущества более нового и укомплектованного украинского мпк "Тернополь"», - рассказали украинцы, отметив, что украинский корабль «был по-пиратски захвачен силами ЧФ РФ в 2014 году».

По данным ИС, «главным организатором откровенного грабежа является "гордый российский офицер"… капитан 2 ранга ЧФ РФ некто Беспалов Юрий».

«А ведь российское руководство в 2014 году на весь мир заявило, что РФ отдаст все подло захваченные корабли ВМС Украины целыми и невредимыми. Вот она, реальная мощь ЧФ РФ, честь русских морских офицеров и величие России», - констатировали украинцы.
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