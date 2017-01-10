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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЖителя Мичигана оштрафовали на 128 долларов за работающий автомобиль
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Жителя Мичигана оштрафовали на 128 долларов за работающий автомобиль


Жителя Мичигана оштрафовали на 128 долларов за работающий автомобиль
Фото: AmericaRU.com
Американца Ника Тейлора (Nick Taylor) оштрафовали на 128 долларов за то, что оставил на дороге работающий автомобиль.

Житель Мичигана подъехал к дому своей подруги, чтобы забрать ее с 2-летним сыном. Как делают многие люди в холодное время, он оставил незапертый работающий автомобиль на дороге, чтобы он не остыл к тому времени, когда он вернется. Когда 24-летний водитель вновь садился в машину, то заметил листок бумаги, закрепленный к лобовому стеклу. Это был штраф на 128 долларов.

Фотография штрафа, выложенная в соцмедиа, вызвала бурю протестов в Розвелле, штат Мичигана, за то, что «полиция зря тратит деньги налогоплательщиков». Начальник полиции Джеймс Берлин считает, что штраф выписан правомерно. «Кто-то может взорваться из-за того, что машина была оставлена без присмотра. Или кто-то другой может врезаться в работающий автомобиль, и такие инциденты можно предотвратить», - отметил он.
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