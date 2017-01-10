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В Госдепе объяснили, почему не обнародовали доказательства причастности России к кибератакам


В Госдепе объяснили, почему не обнародовали доказательства причастности России к кибератакам
Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Спецслужбы США уверены в том, что российские власти с помощью хакеров пытались повлиять на исход выборов американского президента. Однако доказательства этой причастности не будут представлены общественности. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.

«Все 17 разведывательных сообществ пришли к одному единственному выводу - Россия вмешалась с выборов в США… За это они поручились на прошлой неделе, подтвердив на частных заседаниях с некоторыми членами Конгресса, а также на встречах с президентом США Бараком Обамой и избранным президентом Дональдом Трампом. Этого факта должно быть достаточно, чтобы довериться их выводам», - рассказал американец, объяснив такую скрытность «защитой источников».

«Раскрыть такую информацию было бы крайне безответственно по отношению к тем, кто её предоставил… Я думаю и вы, и все остальные прекрасно понимают, что спецслужбы отвечают за то, чтобы национальные секреты оставались в тайне. Это позволит защитить всех нас в перспективе», - констатировал Кирби.

Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В результате, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввёл новые санкции против РФ. Под ограничения попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.

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