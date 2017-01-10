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Главная страница → Раздел: В миреСША расширили список Магнитского
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США расширили «список Магнитского»


США расширили список Магнитского
Фото: AmericaRU.com
Власти США расширили санкционный список лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека в России. Под ограничения, среди прочих, попал и глава Следственного комитета РФ. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

Отметим, что список был дополнен 7 новыми фамилиями. Так, под санкции США попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, московский следователь Станислав Гордиевский, предприниматель Дмитрий Ковтун и политик Андрей Луговой (причастные к отравлению в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко), а также экс-председатель «Универсального банка сбережений» Геннадий Плаксин.

В «черный список» также попали 2 ливанцев (Али Дамуш и Мустафа Мучние), причастные к деятельности террористической организации Хезбалла.

Отметим, что закон Магнитского был принят президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Документом вводились санкции против ряда лиц (так называемый «список Магнитского»), ответственных за арест, пытки и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, расследовавшего многомиллиардные хищения средств из государственного бюджета РФ российскими чиновниками. Изначально в нём были указаны 60 фамилий (сотрудники МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, прокуратуры, ФСИН и прочих российских ведомств и организаций). С годами список постепенно расширялся за счёт российских чиновников, грубо нарушающих права человека в РФ.

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