США расширили «список Магнитского»

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Отметим, что список был дополнен 7 новыми фамилиями. Так, под санкции США попали глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, московский следователь Станислав Гордиевский, предприниматель Дмитрий Ковтун и политик Андрей Луговой (причастные к отравлению в Великобритании бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко), а также экс-председатель «Универсального банка сбережений» Геннадий Плаксин.
В «черный список» также попали 2 ливанцев (Али Дамуш и Мустафа Мучние), причастные к деятельности террористической организации Хезбалла.
Отметим, что закон Магнитского был принят президентом США Бараком Обамой в 2010 году. Документом вводились санкции против ряда лиц (так называемый «список Магнитского»), ответственных за арест, пытки и смерть российского аудитора Сергея Магнитского, расследовавшего многомиллиардные хищения средств из государственного бюджета РФ российскими чиновниками. Изначально в нём были указаны 60 фамилий (сотрудники МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, прокуратуры, ФСИН и прочих российских ведомств и организаций). С годами список постепенно расширялся за счёт российских чиновников, грубо нарушающих права человека в РФ.
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