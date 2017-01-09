Полиция Тампы арестовала 7 человек за то, что они раздавали еду без разрешения

Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что волонтеры могут раздавать еду, но сначала они должны получить разрешение администрации города. Как рассказали члены организации ««Еда вместо бомб», семеро человек, которых задержали, получили предупреждение, и они не могут появляться в парке в течение года. Тем не менее, нарушители планируют снова раздавать еду. В 2004 году четверо членов организации были арестованы за аналогичный инцидент, но в последующие годы стражи порядка их редко беспокоили.
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