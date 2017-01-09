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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция Тампы арестовала 7 человек за то, что они раздавали еду без разрешения
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Полиция Тампы арестовала 7 человек за то, что они раздавали еду без разрешения


Полиция Тампы арестовала 7 человек за то, что они раздавали еду без разрешения
Фото: AmericaRU.com
В субботу полиция города Тампа арестовала семерых волонтеров, которые без разрешения раздавали в парке еду. По словам активистов, они планируют повторить акцию благотворительности во вторник утром, игнорируя тот факт, что совершают правонарушение. Они заявили, что делают это ради того, чтобы накормить голодных людей.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что волонтеры могут раздавать еду, но сначала они должны получить разрешение администрации города. Как рассказали члены организации ««Еда вместо бомб», семеро человек, которых задержали, получили предупреждение, и они не могут появляться в парке в течение года. Тем не менее, нарушители планируют снова раздавать еду. В 2004 году четверо членов организации были арестованы за аналогичный инцидент, но в последующие годы стражи порядка их редко беспокоили.
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