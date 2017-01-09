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Приложения для смартфона уменьшают депрессию и тревогу


Приложения для смартфона уменьшают депрессию и тревогу
Фото: AmericaRU.com
Приложения для смартфонов, разработанные специалистами медицинской школы при Северо-Западном университете, успешно снижают тревогу и симптомы депрессии на 50 процентов. Аналогичной эффективности можно достичь с помощью психотерапии или антидепрессантов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Medical Internet Research». Ученые разработали 13 приложений, которые, если ими всеми пользоваться, нацелены на устранение причин депрессии и тревоги, таких как проблемы со сном, социальная изоляция, отсутствие активности и навязчивые мысли.

"Мы увидели, что уровень депрессии и тревоги сократился примерно в полтора раза, что эквивалентно тому результату, который можно наблюдать при большинстве видов психотерапии и приеме лекарственных препаратов", - говорит автор исследования Эмили Латти (Emily Lattie).
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