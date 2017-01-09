Приложения для смартфона уменьшают депрессию и тревогу

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Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Medical Internet Research». Ученые разработали 13 приложений, которые, если ими всеми пользоваться, нацелены на устранение причин депрессии и тревоги, таких как проблемы со сном, социальная изоляция, отсутствие активности и навязчивые мысли.
"Мы увидели, что уровень депрессии и тревоги сократился примерно в полтора раза, что эквивалентно тому результату, который можно наблюдать при большинстве видов психотерапии и приеме лекарственных препаратов", - говорит автор исследования Эмили Латти (Emily Lattie).
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