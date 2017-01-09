Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:10 pm | Чикаго 12:10 pm | Сан-Франциско 10:10 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаМерил Стрип раскритиковала Дональда Трампа
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Мерил Стрип раскритиковала Дональда Трампа


Мерил Стрип раскритиковала Дональда Трампа
Фото: AmericaRU.com
Ни для кого не секрет, что в Голливуде есть как сторонники, так и противники Дональда Трампа (Donald Trump). И хотя церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» началась с нескольких шуток в адрес избранного президента, Мерил Стрип (Meryl Streep) со всей серьезностью раскритиковала республиканца.

Стрип, получившая награду имени Сесиля Б. де Милля, которая присуждается за заслуги в кино, решила не акцентировать внимание на своей карьере. Вместо этого она несколько минут, отведенных ей для произнесения речи, говорила о нынешнем политическом климате в стране и Трампе, хотя имен не называла.

"В этом году был один спектакль, который меня поразил. В нем не было ничего хорошего, но он заставил публику смеяться. Это был момент, когда человек, претендующий на самое уважаемое кресло в стране, пародировал репортера-инвалида. Того, кого он превосходит по положению, власти и возможности дать сдачи. Я до сих пор не могу выкинуть этот случай из головы, потому что это было в реальности, а не в кино", - сказала она. Трамп ответил, что он не удивлен нападениями со стороны либералов в киноиндустрии, и назвал Стрип поклонницей Клинтон.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108059
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus