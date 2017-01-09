Мерил Стрип раскритиковала Дональда Трампа

9 января 2017 года, 20:31

Фото: AmericaRU.com

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Ни для кого не секрет, что в Голливуде есть как сторонники, так и противники Дональда Трампа (Donald Trump). И хотя церемония вручения кинопремии «Золотой глобус» началась с нескольких шуток в адрес избранного президента, Мерил Стрип (Meryl Streep) со всей серьезностью раскритиковала республиканца.Стрип, получившая награду имени Сесиля Б. де Милля, которая присуждается за заслуги в кино, решила не акцентировать внимание на своей карьере. Вместо этого она несколько минут, отведенных ей для произнесения речи, говорила о нынешнем политическом климате в стране и Трампе, хотя имен не называла."В этом году был один спектакль, который меня поразил. В нем не было ничего хорошего, но он заставил публику смеяться. Это был момент, когда человек, претендующий на самое уважаемое кресло в стране, пародировал репортера-инвалида. Того, кого он превосходит по положению, власти и возможности дать сдачи. Я до сих пор не могу выкинуть этот случай из головы, потому что это было в реальности, а не в кино", - сказала она. Трамп ответил, что он не удивлен нападениями со стороны либералов в киноиндустрии, и назвал Стрип поклонницей Клинтон.