Мерил Стрип раскритиковала Дональда Трампа

Фото: AmericaRU.com
Стрип, получившая награду имени Сесиля Б. де Милля, которая присуждается за заслуги в кино, решила не акцентировать внимание на своей карьере. Вместо этого она несколько минут, отведенных ей для произнесения речи, говорила о нынешнем политическом климате в стране и Трампе, хотя имен не называла.
"В этом году был один спектакль, который меня поразил. В нем не было ничего хорошего, но он заставил публику смеяться. Это был момент, когда человек, претендующий на самое уважаемое кресло в стране, пародировал репортера-инвалида. Того, кого он превосходит по положению, власти и возможности дать сдачи. Я до сих пор не могу выкинуть этот случай из головы, потому что это было в реальности, а не в кино", - сказала она. Трамп ответил, что он не удивлен нападениями со стороны либералов в киноиндустрии, и назвал Стрип поклонницей Клинтон.
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