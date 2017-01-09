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Главная страница → Раздел: Украина64 человека подали заявки на должность главы Нацполииции Украины
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64 человека подали заявки на должность главы Нацполииции Украины


64 человека подали заявки на должность главы Нацполииции Украины
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/arsen.avakov
На должность главы Национальной полиции Украины претендуют 64 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия», - рассказал глава МВД, пообещав, что через 3 дня их документы будут обработаны, и список допущенных к конкурсу кандидатов опубликуют на сайте министерства.

Отметим, что конкурс на данный пост был оглашён Аваковым в декабре 2016 года. Соискателям предъявили ряд требований, в частности, соответствие требованиям поступления на службу в полицию, высшее полное юридическое образование, стаж работы в области права не менее 5 лет и прочие.

Сам конкурс проводит консультативная отборочная комиссия, состоящая из представителей международных организаций (эксперт Совета Европы Микаэл Люнгбю, эксперт Департамента юстиции США Рональд Гленсор, ветеран морской пехоты США Джозеф Макаллистер и прочие), а также украинские специалисты в правозащитной сфере (Евгений Захаров, Роман Романов, Виталий Портноков).

Напомним, в ноябре прошлого года подала в отставку глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Пост временно занял её первый заместитель Вадим Троян.
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