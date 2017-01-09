64 человека подали заявки на должность главы Нацполииции Украины

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/arsen.avakov
«Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия», - рассказал глава МВД, пообещав, что через 3 дня их документы будут обработаны, и список допущенных к конкурсу кандидатов опубликуют на сайте министерства.
Отметим, что конкурс на данный пост был оглашён Аваковым в декабре 2016 года. Соискателям предъявили ряд требований, в частности, соответствие требованиям поступления на службу в полицию, высшее полное юридическое образование, стаж работы в области права не менее 5 лет и прочие.
Сам конкурс проводит консультативная отборочная комиссия, состоящая из представителей международных организаций (эксперт Совета Европы Микаэл Люнгбю, эксперт Департамента юстиции США Рональд Гленсор, ветеран морской пехоты США Джозеф Макаллистер и прочие), а также украинские специалисты в правозащитной сфере (Евгений Захаров, Роман Романов, Виталий Портноков).
Напомним, в ноябре прошлого года подала в отставку глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе. Пост временно занял её первый заместитель Вадим Троян.
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