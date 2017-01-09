От Антарктиды отколется айсберг размером с Делавэр

Фото: AmericaRU.com
Команда исследователей из университетов Суонси и Аберистуита внимательно следят за состоянием ледника толщиной в 350 метров в западной части Антарктиды. Данные, собранные с помощью радиолокационного спутника Европейского космического агентства, показывают, что вскоре состоится откол гигантского айсберга.
«За несколько недель разлом увеличился на 18 километров. Это означает, что вскоре от шельфового ледника отколется кусок размером в 10%. Это событие коренным образом изменит ландшафт Антарктического полуострова», - говорят ученые.
Ранее эксперты НАСА обнаружили разлом в этом леднике длиной в 70 км и шириной почти 10 метров.
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