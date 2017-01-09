От Антарктиды отколется айсберг размером с Делавэр

9 января 2017 года, 16:55

Фото: AmericaRU.com

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Ледник Ларсена С в Антарктиде подвергается таянию, как и другие части этого шельфового образования. Айсберг площадью более 5 тысяч квадратных километров может отколоться из-за глубокого раскола, обнаруженного в прошлом месяце.Команда исследователей из университетов Суонси и Аберистуита внимательно следят за состоянием ледника толщиной в 350 метров в западной части Антарктиды. Данные, собранные с помощью радиолокационного спутника Европейского космического агентства, показывают, что вскоре состоится откол гигантского айсберга.«За несколько недель разлом увеличился на 18 километров. Это означает, что вскоре от шельфового ледника отколется кусок размером в 10%. Это событие коренным образом изменит ландшафт Антарктического полуострова», - говорят ученые.Ранее эксперты НАСА обнаружили разлом в этом леднике длиной в 70 км и шириной почти 10 метров.