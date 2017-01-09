Американцам предлагают проверить дом на наличие радиоактивного газа

9 января 2017 года, 16:20

Фото: AmericaRU.com

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Эксперты считают, что многие дома на Аляске заражены радиоактивным газом радоном, который является второй ведущей причиной развития рака легких.Радон, который находится в горных породах и почве, легко попадает в дома. Он не имеет запаха, вкуса или цвета. Он испускается ураном в фазе полураспада. Как узнать, есть в доме присутствие радона? Американца предлагают проверить свои жилища на наличие радиоактивного раза.Для этого можно приобрести пакет для одноразового тестирования в сети или в строительных магазинах. Кратковременный тест будет стоить от 9 до 40 долларов плюс расходы на лабораторную оценку. Второй вариант – вызвать профессионалов, которые сделают долговременный тест, способный показать не только присутствие, но и уровни концентрации радона. Такой тест будет стоить не менее 200 долларов.В случае, если в доме будет обнаружен этот газ, специалисты департамента по защите окружающей среды США советуют запечатать все трещины в цементном полу и стенах специальных растворов, а грунт в подвале закатать в пластиковую пленку. Это помешает просачиванию газа в дом через почву.