Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:10 am | Чикаго 6:10 am | Сан-Франциско 4:10 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаАмериканцам предлагают проверить дом на наличие радиоактивного газа
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Американцам предлагают проверить дом на наличие радиоактивного газа


Американцам предлагают проверить дом на наличие радиоактивного газа
Фото: AmericaRU.com
Эксперты считают, что многие дома на Аляске заражены радиоактивным газом радоном, который является второй ведущей причиной развития рака легких.

Радон, который находится в горных породах и почве, легко попадает в дома. Он не имеет запаха, вкуса или цвета. Он испускается ураном в фазе полураспада. Как узнать, есть в доме присутствие радона? Американца предлагают проверить свои жилища на наличие радиоактивного раза.

Для этого можно приобрести пакет для одноразового тестирования в сети или в строительных магазинах. Кратковременный тест будет стоить от 9 до 40 долларов плюс расходы на лабораторную оценку. Второй вариант – вызвать профессионалов, которые сделают долговременный тест, способный показать не только присутствие, но и уровни концентрации радона. Такой тест будет стоить не менее 200 долларов.

В случае, если в доме будет обнаружен этот газ, специалисты департамента по защите окружающей среды США советуют запечатать все трещины в цементном полу и стенах специальных растворов, а грунт в подвале закатать в пластиковую пленку. Это помешает просачиванию газа в дом через почву.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108053
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт Квартира 2 спальни 2,5 ванные плюс ехтра лофт
Раздел: Квартиры - сдам
Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда Пентхаус 2 bd 2 bth, 2 линия Аренда
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Бизнес и маркетинг
For Sale Barber Shop w/Amenities For Sale Barber Shop w/Amenities
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus