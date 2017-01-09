В 2022 году в небе появится красная сверхновая звезда

9 января 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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В 2022 году нас ждет уникальное небесное явление – редкий взрыв красной сверхновой звездой.Считается, что сверхновые красного цвета являются результатом вспышки двойных звезд, которые соединяются после длительного процесса слияния. Это лишь теория, поскольку такое редкое событие наблюдалось всего несколько раз. Наблюдения 2022 могут дать астрономам бесценную информацию об этом событии.Астроном Лэрри Молнар (Larry Molnar) из колледжа Кэлвина заметил пару звезд KIC 9832227, которые находятся в одном шаге от слияния. Он уверен, что именно в 2022 году процесс завершится вспышкой сверхновой. Взрыв должен быть настолько энергичным, что мы сможем видеть его в ночном небе невооруженным глазом.