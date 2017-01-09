Запуск ракеты SpaceX снова отменили

Фото: AmericaRU.com / SpaceX
Представители компании Илона Маска (Elon Musk) заявляют, что теперь старт перенесен на 14 января. В качестве причины были названы сильные ветры и дожди в районе авиабазы Ванденберг в Калифорнии, на которой должны были состояться испытания ракеты.
В этот раз Falcon 9 должна вывести на орбиту 10 спутников связи Iridium.
SpaceX полностью приостановила полеты после взрыва ракеты 1 сентября. Лишь недавно была установлена причина сбоя, который уничтожил саму ракету и спутник AMOS-6 стоимостью 200 миллионов долларов.
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