В Филадельфии посреди дороги разверзлась 10-метровая воронка и поглотила 2 машины

Фото: AmericaRU.com
По заявлению представителей департамента водных ресурсов, причиной появления воронки стал прорыв подземных труб водопровода. В результате был подмыт грунт. Утром в воскресенье часть Ист-Бостон-стрит обрушилась в образовавшуюся пустоту.
Воронка полностью поглотила один автомобиль, второй – частично. Двадцать домов в районе остались без воды и газа – спасатели перекрыли их подачу в целях безопасности. Жителям бесплатно раздают бутилированную воду, пока ведется ремонт канализации и дорожного покрытия.
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