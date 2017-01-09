В Филадельфии посреди дороги разверзлась 10-метровая воронка и поглотила 2 машины

9 января 2017 года, 14:50

Фото: AmericaRU.com

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В восточной части Филадельфии посреди улицы появилась 10-метровая дыра, в которую провалилось два автомобиля, сообщают местные власти.По заявлению представителей департамента водных ресурсов, причиной появления воронки стал прорыв подземных труб водопровода. В результате был подмыт грунт. Утром в воскресенье часть Ист-Бостон-стрит обрушилась в образовавшуюся пустоту.Воронка полностью поглотила один автомобиль, второй – частично. Двадцать домов в районе остались без воды и газа – спасатели перекрыли их подачу в целях безопасности. Жителям бесплатно раздают бутилированную воду, пока ведется ремонт канализации и дорожного покрытия.