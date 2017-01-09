Компания BlackBerry полностью прекращает выпуск классических смартфонов

9 января 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Знаменитый бренд BlackBerry полностью остановил выпуск классических моделей смартфонов. Компания возродила классический дизайн с обычной клавиатурой в 2014 году, но теперь их производить больше не будут.Пока большинство пользователей тяготели к сенсорным экранам новых устройств, деловые люди и политики предпочитали старый способ управления – через традиционную, «кнопочную» клавиатуру BlackBerry. Благодаря этому можно было на ходу набирать сообщения или электронные письма.«Теперь нам придется это отпустить, - пишет Ральф Пини (Ralph Pini), главный операционный директор и генеральный менеджер BlackBerry в официальном блоге компании. – Это самая сложная задача. Такое изменение откроет путь для новшеств и другого опыта. Наш классический смартфон давно преодолел среднюю продолжительность жизни на современном рынке. Мы готовим для наших клиентов нечто получше».