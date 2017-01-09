ФСБ РФ вербует на Донбассе мужчин для участия в боях против сил АТО, - ИС

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«В приграничных с РФ районах «ДНР» отмечается значительная активизация ФСБ РФ. В частности, сотрудники российской спецслужбы под прикрытием пограничников РФ (Погранслужба РФ входит в состав ФСБ РФ) интенсивно вербуют кадры в приграничной полосе», - рассказал депутат, отметив, что вербовка ведётся «среди широких слоев населения, вне зависимости от рода деятельности».
Тымчук также добавил, что при вербовке россияне часто прибегают к шантажу. «Основной приём - ловля «на контрабанде» или «незаконном пересечении границы», при этом у граждан изымаются документы», - поделился он информацией.
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