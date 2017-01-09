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Главная страница → Раздел: УкраинаФСБ РФ вербует на Донбассе мужчин для участия в боях против сил АТО, - ИС
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ФСБ РФ вербует на Донбассе мужчин для участия в боях против сил АТО, - ИС


ФСБ РФ вербует на Донбассе мужчин для участия в боях против сил АТО, - ИС
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/sprotyv.info
На оккупированном Донбассе российские спецслужбы активно вербуют мирных граждан для участия в боевых действиях против украинских войск. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В приграничных с РФ районах «ДНР» отмечается значительная активизация ФСБ РФ. В частности, сотрудники российской спецслужбы под прикрытием пограничников РФ (Погранслужба РФ входит в состав ФСБ РФ) интенсивно вербуют кадры в приграничной полосе», - рассказал депутат, отметив, что вербовка ведётся «среди широких слоев населения, вне зависимости от рода деятельности».

Тымчук также добавил, что при вербовке россияне часто прибегают к шантажу. «Основной приём - ловля «на контрабанде» или «незаконном пересечении границы», при этом у граждан изымаются документы», - поделился он информацией.

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