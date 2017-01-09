В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

9 января 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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В столице Калифорнии состоялась ежегодная церемония награждения кинопремии «Золотой глобус». Обычно победители этой премии считаются основными претендентами на главную награду года – «Оскар».Лучшим фильмом признан «Лунный свет» Барри Дженкинса. Лучшим актером стал Кейси Эффлек («Манчестер у моря»), лучшей актрисой – Изабелль Юппер («Она»).«Ла Ла лэнд» оказался лучшим музыкальным фильмом. Райан Гослинг и Эмма Стоун, сыгравшие главные роли в нем, получили награды за лучшую мужскую и женскую роль в мюзикле или комедии. Режиссер «Ла Ла лэнла» Демиэн Шэззел награжден как лучший режиссер, а фильм также отмечен за сценарий, музыку и лучшую песню к фильму. Это сделало фильм рекордсменом церемонии, поскольку он получил 7 наград – во всех номинациях, в которых был представлен.Лучший драматический сериал – «Корона». «Ночной администратор» получил сразу три награды: лучший актер мини-сериала (Том Хиддлстон), лучший актер второго плана в мини-сериале (Хью Лори), лучшая актриса второго плана в мини-сериале (Оливия Колман). Лучшим мини-сериалом стала «Американская история преступлений». «Антланта» получила награду как лучший комедийный сериал.Мультфильмом года оказался «Зверополис». Мэрил Стрип получила статуэтку за вклад в кннематограф.