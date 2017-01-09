Знаменитая гигантская секвойя в Калифорнии рухнула во время урагана

Фото: AmericaRU.com
Дерево носило название «хижина первопроходцев». Секвойя невероятных размеров росла в национальном парке Calaveras Big Trees. В этом районе растет много подобных деревьев, но эта секвойя была больше и старше других.
В 1800 году ствол секвойи был пробит специально для привлечения туристов. Минувший уик-энд дерево не пережило. Специалисты считают, что причиной гибели дерева может быть многолетняя засуха, которая ослабила растение изнутри. Ураган закончил дело.
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