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Знаменитая гигантская секвойя в Калифорнии рухнула во время урагана


Знаменитая гигантская секвойя в Калифорнии рухнула во время урагана
Фото: AmericaRU.com
Дерево, много лет бывшее символом штата Калифорния, любимая всеми гигантская секвойя рухнула во время недавнего урагана в минувшие выходные. Многовековое дерево, через массивный ствол которого был сделан туннель для туристов, не выдержало стихии.

Дерево носило название «хижина первопроходцев». Секвойя невероятных размеров росла в национальном парке Calaveras Big Trees. В этом районе растет много подобных деревьев, но эта секвойя была больше и старше других.

В 1800 году ствол секвойи был пробит специально для привлечения туристов. Минувший уик-энд дерево не пережило. Специалисты считают, что причиной гибели дерева может быть многолетняя засуха, которая ослабила растение изнутри. Ураган закончил дело.
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