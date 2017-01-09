Три угонщика погибли в пруду Лонг-Айленда, убегая от полиции

Фото: AmericaRU.com
Инцидент произошел в воскресенье вечером, 8 января. Автомобиль вылетел с дороги прямо в пруд на пересечении дорог на Сирингтоун и Уилеттс в Элбертсоне.
Одного из угонщиков удалось быстро достать из ледяной воды, но он не выжил. Остальные были найдены позже внутри частично затонувшей Honda.
Погоня началась после того, как патрульный заметил номер угнанной машины. Водитель попытался скрыть от преследования, но гонка закончилась фатально. Имена жертв не разглашаются.
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