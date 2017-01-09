Наводнение в Калифорнии. Десять домов затопило после прорыва дамбы

9 января 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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После сильного снегопада в северной части Калифорнии штат переживает наводнение. В Кармел Уэлли 10 домов затоплены речной воды в результате прорыва дамбы.В воскресенье вечером 10 домов частично ушли под воду от паводка, который начался в результате таяния снега после снежной бури. В некоторых частях Калифорнии за сутки выпало больше 2 метров снега. Реки набрались воды и вышли из берегов. Дамба в районе Кармел Уэлли не выдержала напора.Как сообщают спасатели округа Монтерей, всех местных жителей пытались эвакуировать, но большинство домовладельцев решили остаться. Уровень ущерба еще не установлен. На месте работают также представители Красного Креста.Сильный снегопад, обрушившийся на Калифорнию, дает надежду, что этот год в штате будет менее засушливым, чем предыдущие.