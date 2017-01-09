Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:40 am | Чикаго 4:40 am | Сан-Франциско 2:40 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыНаводнение в Калифорнии. Десять домов затопило после прорыва дамбы
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Наводнение в Калифорнии. Десять домов затопило после прорыва дамбы


Наводнение в Калифорнии. Десять домов затопило после прорыва дамбы
Фото: AmericaRU.com
После сильного снегопада в северной части Калифорнии штат переживает наводнение. В Кармел Уэлли 10 домов затоплены речной воды в результате прорыва дамбы.

В воскресенье вечером 10 домов частично ушли под воду от паводка, который начался в результате таяния снега после снежной бури. В некоторых частях Калифорнии за сутки выпало больше 2 метров снега. Реки набрались воды и вышли из берегов. Дамба в районе Кармел Уэлли не выдержала напора.

Как сообщают спасатели округа Монтерей, всех местных жителей пытались эвакуировать, но большинство домовладельцев решили остаться. Уровень ущерба еще не установлен. На месте работают также представители Красного Креста.

Сильный снегопад, обрушившийся на Калифорнию, дает надежду, что этот год в штате будет менее засушливым, чем предыдущие.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108035
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Бизнес и маркетинг
Брачное агентство ищет партнеров в США Брачное агентство ищет партнеров в США
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus