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Главная страница → Раздел: УкраинаThe Times: Трамп уступит Путину Сирию и Украину
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The Times: Трамп уступит Путину Сирию и Украину


The Times: Трамп уступит Путину Сирию и Украину
Фото: AmericaRU.com
На посту президента США республиканец Дональд Трамп заключит сделку с российским лидером Владимиром Путиным, в которой пожертвует Украиной и Сирией. К такому выводу пришли журналисты британской газеты The Times, передаёт агентство Росбалт.

«Неоднократные хвалебные отзывы Трампа о Путине и его самоотверженные попытки оградить Москву от критики и приуменьшить ее роль в хакерском вмешательстве на выборах в США указывают на то, что он готовит пути именно к широкому примирению с Кремлем», - говорится в статье «Наивная большая сделка».

По данным журналистов, жертвами данного примирения в первую очередь станут сирийцы и украинцы. Так, сделка надолго отстрочит уход от власти в Сирии кровавого режима Башара Асада. Кроме того, украинские Крым и Донбасс на десятилетия останутся под фактическим контролем Кремля. «Разрядка, разыгранная подобным образом, будет нести в себе токсичные последствия: Украину придется поднести Путину на блюде, связанную и разделанную. По мнению аналитиков, сделка Путина-Трампа по Украине снимет вопрос о статусе Крыма с мировой повестки дня на срок до 20 лет, с тем чтобы не препятствовать урегулированию военного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С российской аннексией тихо смирятся», - предупредили британцы.

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