42% россиян уверены, что тяжелые для РФ времена впереди

Фото: AmericaRU.com
«Доля тех, кто считает, что худшие времена ждут нас впереди, составляет 42%, а доля тех, кто полагает, что они уже позади – 25%. По ощущениям 24% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас», - рассказали социологи, отметив, что за последний год данные показатели заметно улучшились. Так, в 2016-м году аж 53% опрошенных ожидали невзгод в будущем.
Улучшился, по данным ВЦИОМ, и индекс оценки россиянами ситуации в стране. «Согласно данным последнего опроса, более половины респондентов (56%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дал 41% опрошенных», - поделились информацией эксперты.
Читайте также: Больше всего россияне боятся войны, - опрос
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Трамп назвал «дураками» тех, кто не хочет дружить с Путиным →
- В Сирии россияне не сделали ничего для борьбы с ИГИЛ, - глава Пентагона →
- Обама призвал американцев не доверять Путину →
- Миллионы китайцев учатся жить в условиях смога-апокалипсиса →
- Россияне уведут авианосец «Адмирал Кузнецов» от берегов Сирии →
- В России предложили запретить газ в многоэтажках →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108031
http://www.americaru.com/news/108031