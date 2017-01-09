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Главная страница → Раздел: В мире42% россиян уверены, что тяжелые для РФ времена впереди
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42% россиян уверены, что тяжелые для РФ времена впереди


42% россиян уверены, что тяжелые для РФ времена впереди
Фото: AmericaRU.com
Россияне не слишком оптимистично настроены относительно будущего своей страны. Большинство уверены, что тяжелые для России времена ещё впереди. Таковы результаты опроса, проведённого ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения общественного мнения).

«Доля тех, кто считает, что худшие времена ждут нас впереди, составляет 42%, а доля тех, кто полагает, что они уже позади – 25%. По ощущениям 24% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас», - рассказали социологи, отметив, что за последний год данные показатели заметно улучшились. Так, в 2016-м году аж 53% опрошенных ожидали невзгод в будущем.

Улучшился, по данным ВЦИОМ, и индекс оценки россиянами ситуации в стране. «Согласно данным последнего опроса, более половины респондентов (56%) характеризуют ситуацию скорее положительно, отрицательные ответы дал 41% опрошенных», - поделились информацией эксперты.

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