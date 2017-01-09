Трамп назвал «дураками» тех, кто не хочет дружить с Путиным

Фото: AmericaRU.com
«Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошая, а не плохая вещь. Только «глупые» люди, или дураки считают, что это плохо», - написал избранный президент США, выразив уверенность, что, когда он полноценно станет президентом, «Россия будет уважать США намного больше, чем сейчас».
Трамп даже предположил, что в будущем Соединённые Штаты и Россия «будут работать вместе, чтобы решить некоторые из многих больших и актуальных проблем и вопросов в мире».
Читайте также: Обама призвал американцев не доверять Путину.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Сирии россияне не сделали ничего для борьбы с ИГИЛ, - глава Пентагона →
- Обама призвал американцев не доверять Путину →
- Миллионы китайцев учатся жить в условиях смога-апокалипсиса →
- Россияне уведут авианосец «Адмирал Кузнецов» от берегов Сирии →
- В России предложили запретить газ в многоэтажках →
- Королеву Елизавету едва не застрелил собственный гвардеец →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108029
http://www.americaru.com/news/108029