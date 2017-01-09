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Главная страница → Раздел: В миреТрамп назвал дураками тех, кто не хочет дружить с Путиным
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Трамп назвал «дураками» тех, кто не хочет дружить с Путиным


Трамп назвал дураками тех, кто не хочет дружить с Путиным
Фото: AmericaRU.com
Республиканец Дональд Трамп уверен, что, как только он полноценно вступит в должность американского президента, российский лидер Владимир Путин сразу же начнёт уважать США. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

«Иметь хорошие отношения с Россией – это хорошая, а не плохая вещь. Только «глупые» люди, или дураки считают, что это плохо», - написал избранный президент США, выразив уверенность, что, когда он полноценно станет президентом, «Россия будет уважать США намного больше, чем сейчас».

Трамп даже предположил, что в будущем Соединённые Штаты и Россия «будут работать вместе, чтобы решить некоторые из многих больших и актуальных проблем и вопросов в мире».

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