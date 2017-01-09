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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбассе девушка погибла под огнём боевиков. Забрать тело удалось только через 3 дня
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На Донбассе девушка погибла под огнём боевиков. Забрать тело удалось только через 3 дня


На Донбассе девушка погибла под огнём боевиков. Забрать тело удалось только через 3 дня
Фото: AmericaRU.com / dn.npu.gov.ua
На Донбассе молодая девушка погибла под миномётным огнём боевиков. Из-за непрекращающихся обстрелов забрать её тело с места трагедии удалось только через 3 дня. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

«Сегодня (08.01.17 – ред.) утром военными в Красногоровку был доставлен труп девушки с осколочным ранением ноги, который был обнаружен еще 5 января на автодороге "Красногоровка - Старомихайловка". Только сегодня удалось тело вывезти», - рассказал глава Нацполиции Донбасса Вячеслав Аброськин, уточнив, что девушка, по всей видимости, погибла 5 января в результате миномётного обстрела боевиками «ДНР» территории, подконтрольной украинским войскам.

Личность девушки удалось установить позже. Это оказалась 20-летняя жительница села Красногоровки.

«Для боевиков "ДНР" ничего нет святого. Даже в рождественские дни они не гнушаются убивать мирных жителей Донбасса», - подчеркнул Аброськин.

По факту гибели девушки было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.258 УК Украины (террористический акт).
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