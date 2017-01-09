Порошенко посоветовал украинцам интересные книги

Фото: AmericaRU.com
«Книги, которые меня поразили в 2016 году и которые достойны внимания», - подписал украинский лидер собрание работ.
Так, в список украинского президента попали: книга выдающегося политика и последнего гетмана Украины Ивана Скоропадского «Воспоминания», работа историка Александра Палия «25 побед Украины», книга современного украинского писателя Сергея Жадана «Тамплиеры», книга нобелевской лауреатки из Беларуси Светланы Алексиевич «Secondhand time», «Антология украинской поэзии 20 века», а также книга о жизни всемирно известного художника-авангардиста Казимира Малевича «Казимир Малевич. Киевский период 1928–1930».
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