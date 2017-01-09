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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко посоветовал украинцам интересные книги
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Порошенко посоветовал украинцам интересные книги


Порошенко посоветовал украинцам интересные книги
Фото: AmericaRU.com
Президент Украины Пётр Порошенко поделился с украинцами списком книг, которые он прочитал в минувшем году.

«Книги, которые меня поразили в 2016 году и которые достойны внимания», - подписал украинский лидер собрание работ.

Так, в список украинского президента попали: книга выдающегося политика и последнего гетмана Украины Ивана Скоропадского «Воспоминания», работа историка Александра Палия «25 побед Украины», книга современного украинского писателя Сергея Жадана «Тамплиеры», книга нобелевской лауреатки из Беларуси Светланы Алексиевич «Secondhand time», «Антология украинской поэзии 20 века», а также книга о жизни всемирно известного художника-авангардиста Казимира Малевича «Казимир Малевич. Киевский период 1928–1930».

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