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Главная страница → Раздел: УкраинаБоевик ДНР устроил перестрелку в Москве. Есть погибшие
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Боевик «ДНР» устроил перестрелку в Москве. Есть погибшие


Боевик ДНР устроил перестрелку в Москве. Есть погибшие
Фото: AmericaRU.com
Боевик «ДНР» пристрелил соседа на детской площадке в столице России. Закончилась история ранением 2 правоохранителей и самоубийством преступника. Об этом сообщило московское управление СК России.

«Утром 8 января 2017 года во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан в городе Москве прохожий обнаружил тело мужчины на вид 40-45 лет. По предварительным данным, 26-летний мужчина произвел в потерпевшего выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством», - рассказали следователи, уточнив, что в ходе перестрелки ранения получили 2 правоохранителей. Им оказали медицинскую помощь.

Отметим, что, по данным российского телеканала РЕН ТВ, ранее стрелок в качестве «добровольца» воевал на стороне боевиков «ДНР». На оккупированном Донбассе он пробыл около 5 месяцев.
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