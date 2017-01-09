Боевик «ДНР» устроил перестрелку в Москве. Есть погибшие

Фото: AmericaRU.com
«Утром 8 января 2017 года во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан в городе Москве прохожий обнаружил тело мужчины на вид 40-45 лет. По предварительным данным, 26-летний мужчина произвел в потерпевшего выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством», - рассказали следователи, уточнив, что в ходе перестрелки ранения получили 2 правоохранителей. Им оказали медицинскую помощь.
Отметим, что, по данным российского телеканала РЕН ТВ, ранее стрелок в качестве «добровольца» воевал на стороне боевиков «ДНР». На оккупированном Донбассе он пробыл около 5 месяцев.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- ВС РФ ищет новых командиров для «ДНР» и «ЛНР», - разведка →
- Экс-президент Украины озвучил свой сценарий прекращения конфликта на Донбассе →
- В 2016 году военная прокуратура Украины разоблачила 329 коррупционеров →
- На Харьковщине в ужасном ДТП погибли 6 человек. Среди них 2 детей →
- В Украине перекрыли канал переправки нелегалов, который «крышевала» ФСБ РФ →
- США потратили $3,4 млрд. на защиту союзников от агрессии России, - Керри →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108023
http://www.americaru.com/news/108023