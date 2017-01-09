В Сирии россияне не сделали ничего для борьбы с ИГИЛ, - глава Пентагона

Фото: AmericaRU.com / defense.gov
Он отметил, что действия россиян в Сирии не соответствуют их собственным заявлениям. «Они не сделали ничего против ИГИЛ. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГИЛ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ничего из этого», - заявил американец, подчеркнув, что своим вмешательством в конфликт россияне «вдвойне усилили сирийскую гражданскую войну».
Картер отметил необходимость жесткого подхода к России, но с сохранением контактов. «Нам нужна жесткая, но и сбалансированная политика противодействия России, при которой мы стараемся работать с ней, когда можем», - заявил он.
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