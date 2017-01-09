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Обама призвал американцев не доверять Путину


Обама призвал американцев не доверять Путину
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Президент США Барак в интервью телеканалу АВС заявил, что некоторым республиканцам, в особенности Дональду Трампу, следует быть более критичными к враждебно настроенному лидеру России Владимиру Путину. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Обама признал, что в своё время недооценил способности Кремля влиять на умы американцев. «Я не думаю, что я не недооценивал его. Но, думаю, я недооценил то, в какой степени в информационную эпоху дезинформация, кибервзломы и прочие (подобные действия – ред.) могут оказать влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, делая это, как мне кажется, все быстрее», - заявил президент, посетовав, что, несмотря на враждебность России, в США находится немало политиков, оправдывающих и одобряющих такое поведение россиян.

«Так быть не должно… Владимир Путин не в нашей команде. Если мы дойдем до точки, когда в этой стране люди будут чувствовать большую симпатию к лидеру, который является врагом США и считает наш образ жизни угрозой своей безопасности, то у нас будут большие проблемы, чем кибератаки», - предупредил Обама.

Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В результате, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввёл новые санкции против РФ. Под ограничения попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.

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