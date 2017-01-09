Принс оставил после себя недвижимость на сумму 25 миллионов долларов, наличные деньги и 67 золотых слитков

Фото: AmericaRU.com
На момент смерти исполнителя он являлся владельцем недвижимости и другого личного имущества на сумму 25,4 миллионов долларов, говорится в документах, поданных окружной суд Карвера, штат Миннесота. Кроме того, у Принса были 67 золотых слитков, и он владел немаленькой суммой наличных денег, в то время как воздерживался от покупки акций.
Стоимость всего имущества певца, в том числе неизданные записи и видео, до сих неизвестна. Однако, по оценкам, это от 100 до 300 миллионов долларов без вычета налогов. Принс умер 21 апреля от случайной передозировки болеутоляющим и не оставил завещания.
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