Сколько человек переживет зомби-апокалипсис?

9 января 2017 года, 08:16

Фото: AmericaRU.com

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Предположим, что зомби-апокалипсис на самом деле произошел. Как вы думаете, вы бы выжили? Команда студентов факультета физики и астрономии Университета Лестера решила изучить этот вопрос, и ответ, который они нашли, может вам не понравиться.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Physics Special Topics». Авторы эксперимента использовали эпидемиологическую модель, которую часто применяют для моделирования распространения инфекционных заболеваний, и адаптировали ее для зомби-апокалипсиса.Они предположили, что зомби могут заразить, но не убить, и существует 90 процентов вероятности того, что неинфицированный человек, который встретил зомби, будет заражен. Кроме того, ученые обнаружили, что зомби без еды и воды умирал бы через 20 дней. Также они пришли к выводу, что на 100-й день численность населения уменьшится до критического значения.