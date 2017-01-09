Голливудские знаменитости и активисты сняли прощальное видео для президента

9 января 2017 года, 08:00

Фото: AmericaRU.com

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Голливудские знаменитости и активисты недавно собрались вместе, чтобы снять эмоциональное видео для президента Барака Обамы (Barack Obama), в котором упоминаются памятные моменты его работы в Белом доме.В видео под названием "Да, мы можем: самые памятные моменты президентства Обамы" появились такие знаменитости, как Том Хэнкс (Tom Hanks), Эллен ДеДженерес (Ellen DeGeneres), Джон Ледженд (John Legend), Джерри Сайнфелд (Jerry Seinfeld), Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и другие. "Когда я был в ООН, то услышал, как наш президент сказал, что изменение климата является наиболее важной проблемой, стоящей не только перед нашим поколением, но и нашими потомками. Это меня вдохновило", - сказал Ди Каприо."Я никогда так не плакал, как после объявления результатов президентских выборов", - сказал Ледженд, смеясь. "Мне запомнился момент, когда вступил в силу Закон о доступности медицинского обслуживания", - признался актер Сэмюэл Джексон (Samuel Jackson). Известный баскетболист Майкл Джордан (Michael Jordon) заявил, что, по его мнению, Обама - это "Джеки Робинсон" американской политики.