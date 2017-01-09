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Nokia представит новый смартфон с операционной системой Android


Nokia представит новый смартфон с операционной системой Android
Фото: AmericaRU.com
В декабре Nokia объявила о намерении в 2017 году вернуться на рынок смартфонов. Компания подтвердила, что начнет выпуск Nokia 6 в этом году. В чем подвох? Устройство можно купить только в Китае.

Финская компания HMD Global, которая была создана для разработки телефонов под брендом Nokia, отметила в пресс-релизе, что новый смартфон будет доступен для продажи только в Китае и только у ретейлера JD.com. Выпуск состоится в первом квартале 2017 года. Кроме того, в заявлении компании говорится, что Nokia 6 - лишь первый шаг на пути к увеличению прибыли в этом году.

Смартфон был изготовлен из алюминия и оснащен защитным 2.5D стеклом Gorilla Glass. Также в устройстве используются процессор Qualcomm Snapdragon 430 и модем X6 LTE. В нем 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. В модель встроены задняя и фронтальная камера, на 16 и 8 мегапикселей соответственно. Цена смартфона составит 1699 юаней (около 250 долларов).
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