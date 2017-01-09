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Когда нужна бериатрическая хирургия?


Когда нужна бериатрическая хирургия?
Фото: AmericaRU.com
Исследования показывают, что потеря веса хирургическим путем помогает решить многие связанные с ожирением проблемы, такие как диабет, высокое кровяное давление, изжога и апноэ сна, говорит доктор Гамильтон Ле (Hamilton Le), директор Центра похудения Интегрис в Оклахоме.

"Пациенты, которые успешно сбросили вес, часто могут уменьшить дозу принимаемых препаратов или вовсе от них отказаться", - сказал Ле. Ожирение - это болезнь, как и диабет, болезнь сердца или рак. "Это сложная проблема, которая иногда требует хирургического вмешательства. Люди никогда не думают, что пациенту с раком молочной железы приходится легко, но зачем ставить клеймо, когда речь идет о потере веса? Мы даем пациентам возможность восстановить свое здоровье и жить в новом направлении", - сказал Ле.

Национальный институт здоровья рекомендует хирургическое вмешательство для пациентов, которые весят на 18 килограммов больше нормального веса и имеют проблемы, связанные со здоровьем, включая диабет, болезни сердца, апноэ сна, высокое кровяное давление, а также пациентам, вес которых превышает идеальный на 45 килограммов.
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