Когда нужна бериатрическая хирургия?

9 января 2017 года, 07:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108009

Исследования показывают, что потеря веса хирургическим путем помогает решить многие связанные с ожирением проблемы, такие как диабет, высокое кровяное давление, изжога и апноэ сна, говорит доктор Гамильтон Ле (Hamilton Le), директор Центра похудения Интегрис в Оклахоме."Пациенты, которые успешно сбросили вес, часто могут уменьшить дозу принимаемых препаратов или вовсе от них отказаться", - сказал Ле. Ожирение - это болезнь, как и диабет, болезнь сердца или рак. "Это сложная проблема, которая иногда требует хирургического вмешательства. Люди никогда не думают, что пациенту с раком молочной железы приходится легко, но зачем ставить клеймо, когда речь идет о потере веса? Мы даем пациентам возможность восстановить свое здоровье и жить в новом направлении", - сказал Ле.Национальный институт здоровья рекомендует хирургическое вмешательство для пациентов, которые весят на 18 килограммов больше нормального веса и имеют проблемы, связанные со здоровьем, включая диабет, болезни сердца, апноэ сна, высокое кровяное давление, а также пациентам, вес которых превышает идеальный на 45 килограммов.