Астрономы предсказали взрыв, который изменит ночное небо

Фото: AmericaRU.com
По словам исследователей, в ближайшем будущем теория станет реальностью: ночное небо вследствие столкновения и взрыва изменится, и эти изменения будут видны невооруженным глазом. "Есть всего один шанс на миллион, что вы можете предсказать взрыв. Ранее этого никогда не делали", - сказал один из авторов исследования Ларри Молнар (Larry Molnar).
Ученые считают, что небесные тела в системе двойной звезды (когда две звезды вращаются вокруг друг друга) столкнутся, и произойдет взрыв. Они предполагают, что это случится в 2022 году, плюс-минус один год. Кроме того, после этого звезда станет в десять тысяч раз более яркой, и будет видна в созвездии Лебедя.
"Суть в том, что мы действительно считаем, что прямо сейчас следует воспринимать гипотезу всерьез. Следующие несколько лет нам необходимо изучить эти звезды, чтобы, если они взорвутся, мы знали, что привело к этому взрыву", - сказал Молнар.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
- Сколько человек переживет зомби-апокалипсис? →
- Ученые создали самый прочный и легкий материал →
- SpaceX готовится к запуску новой ракеты →
- Найден ископаемый плод, которому больше 52 миллионов лет →
- Астрономы NASA нашли тысячи черных дыр →
- Конспирологи утверждают, что в 2017 году наступит конец света →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108007
http://www.americaru.com/news/108007