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Главная страница → Раздел: ПрогрессАстрономы предсказали взрыв, который изменит ночное небо
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Астрономы предсказали взрыв, который изменит ночное небо


Астрономы предсказали взрыв, который изменит ночное небо
Фото: AmericaRU.com
Специалисты Колледжа Кельвина, Университета штата Вайоминг и Обсерватории Апачи-Пойнт предполагают, что через пять лет произойдет столкновение двух звезд.

По словам исследователей, в ближайшем будущем теория станет реальностью: ночное небо вследствие столкновения и взрыва изменится, и эти изменения будут видны невооруженным глазом. "Есть всего один шанс на миллион, что вы можете предсказать взрыв. Ранее этого никогда не делали", - сказал один из авторов исследования Ларри Молнар (Larry Molnar).

Ученые считают, что небесные тела в системе двойной звезды (когда две звезды вращаются вокруг друг друга) столкнутся, и произойдет взрыв. Они предполагают, что это случится в 2022 году, плюс-минус один год. Кроме того, после этого звезда станет в десять тысяч раз более яркой, и будет видна в созвездии Лебедя.

"Суть в том, что мы действительно считаем, что прямо сейчас следует воспринимать гипотезу всерьез. Следующие несколько лет нам необходимо изучить эти звезды, чтобы, если они взорвутся, мы знали, что привело к этому взрыву", - сказал Молнар.
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