The Limited закрывает все 250 магазинов

Фото: AmericaRU.com
Как и многие другие бренды, The Limited полностью уходит в режим онлайн – теперь продукцию американской торговой марки можно будет заказать только через интернет.
Закрытие популярной сети женской одежды назревало давно и стало необходимостью после того, как в декабре, во время праздничного сезона, продажи упали на 80%.
Ликвидация торговых точек приведет к сокращению 4 тысяч рабочих мест.
The Limited основана в 1963 году Лесли Векснер. Она продала сеть в 2007 году, но по-прежнему владеет Bath & Body Works и Victoria’s Secret.
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