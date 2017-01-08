The Limited закрывает все 250 магазинов

8 января 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Сеть женской одежды The Limited официально заявила о закрытии своих 250 магазинов по всей стране. Это связано с тем, что американка все чаще покупают одежду в интернете и не заходят в физические точки продаж.Как и многие другие бренды, The Limited полностью уходит в режим онлайн – теперь продукцию американской торговой марки можно будет заказать только через интернет.Закрытие популярной сети женской одежды назревало давно и стало необходимостью после того, как в декабре, во время праздничного сезона, продажи упали на 80%.Ликвидация торговых точек приведет к сокращению 4 тысяч рабочих мест.The Limited основана в 1963 году Лесли Векснер. Она продала сеть в 2007 году, но по-прежнему владеет Bath & Body Works и Victoria’s Secret.