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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесНациональное общество кинокритиков выбрало лучший фильм года
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Национальное общество кинокритиков выбрало лучший фильм года


Национальное общество кинокритиков выбрало лучший фильм года
Фото: AmericaRU.com
«Лунный свет» назван Национальным обществом кинокритиков лучшим фильмом года. 51-е ежегодное собрание организации состоялось в субботу, накануне награждения премии «Золотой глобус».

Ожидалось, что критики выберут «Ла Ла лэнд» фильмом года, однако работа режиссера Дэмиэна Чейзелла не получила высшей оценки критиков.

Список победителей премии Национального общества кинокритиков Америки

Лучший фильм: «Лунный свет»
Лучший актер: Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
Лучшая женская роль: Изабель Юппер, «Элль»
Лучший актер второго плана: Махершалалхашбаз Али, «Лунный свет»
Лучшая актриса второго плана: Мишель Уильямс, «Манчестер у моря»
Лучший режиссер: Барри Дженкинс, «Лунный свет».
Лучший сценарий: Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
Лучшая операторская работа: Джеймс Лэкстон, «Лунный свет»
Лучший фильм на иностранном языке: «Тони Эрдман»
Лучший документальный фильм: «О Джей. Сделано в Америке»
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