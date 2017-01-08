Национальное общество кинокритиков выбрало лучший фильм года

Фото: AmericaRU.com
Ожидалось, что критики выберут «Ла Ла лэнд» фильмом года, однако работа режиссера Дэмиэна Чейзелла не получила высшей оценки критиков.
Список победителей премии Национального общества кинокритиков Америки
Лучший фильм: «Лунный свет»
Лучший актер: Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»
Лучшая женская роль: Изабель Юппер, «Элль»
Лучший актер второго плана: Махершалалхашбаз Али, «Лунный свет»
Лучшая актриса второго плана: Мишель Уильямс, «Манчестер у моря»
Лучший режиссер: Барри Дженкинс, «Лунный свет».
Лучший сценарий: Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»
Лучшая операторская работа: Джеймс Лэкстон, «Лунный свет»
Лучший фильм на иностранном языке: «Тони Эрдман»
Лучший документальный фильм: «О Джей. Сделано в Америке»
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