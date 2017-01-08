Национальное общество кинокритиков выбрало лучший фильм года

«Лунный свет» назван Национальным обществом кинокритиков лучшим фильмом года. 51-е ежегодное собрание организации состоялось в субботу, накануне награждения премии «Золотой глобус».Ожидалось, что критики выберут «Ла Ла лэнд» фильмом года, однако работа режиссера Дэмиэна Чейзелла не получила высшей оценки критиков.Лучший фильм: «Лунный свет»Лучший актер: Кейси Аффлек, «Манчестер у моря»Лучшая женская роль: Изабель Юппер, «Элль»Лучший актер второго плана: Махершалалхашбаз Али, «Лунный свет»Лучшая актриса второго плана: Мишель Уильямс, «Манчестер у моря»Лучший режиссер: Барри Дженкинс, «Лунный свет».Лучший сценарий: Кеннет Лонерган, «Манчестер у моря»Лучшая операторская работа: Джеймс Лэкстон, «Лунный свет»Лучший фильм на иностранном языке: «Тони Эрдман»Лучший документальный фильм: «О Джей. Сделано в Америке»

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